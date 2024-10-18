千葉県市川市の住宅で現金などが盗まれた事件。住人の女性を監禁した疑いで逮捕された男をめぐり、新事実が発覚しました。【写真を見る】関東で相次ぐ強盗事件に合同捜査本部立ち上がる警視庁刑事部長は指示役まで「一網打尽にする」【Nスタ解説】逮捕の男指紋でつながる事件横浜強盗殺人などにも関与か17日夜、現行犯逮捕された職業不詳の藤井柊容疑者（26）。17日、千葉県・市川市の住宅が荒らされ、現金などが盗まれた事
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