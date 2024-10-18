シリーズで衆院選の候補者の訴えや戦いの構図などを特集しています。18日はベテランの現職大臣に野党の新人2人が挑む大分3区についてお伝えします。 大分3区に立候補したのは届け出順に、 立憲民主党・新人の小林華弥子候補。 自民党・前職の岩屋毅候補。 共産党・新人の大塚光義候補。 以上の3人です。 立憲・新 小林華弥子 候補 ◆立憲・新 小林華弥子 候補「まっとうな政治に変えていく最大のチャ