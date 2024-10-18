あのちゃんがさまざまなバラエティ企画にチャレンジする『あのちゃんねる』。10月14日（月）に放送された同番組では、丸山桂里奈＆本並健治夫婦をゲストに迎え、あのちゃんがサッカーに挑戦した。【映像】あのちゃん、大好きな男性アスリートを告白サッカー経験こそないものの、これまで番組の企画で野球や体操などさまざまなスポーツに挑戦してきたあのちゃん。何度も共演経験のある丸山は「すごい運動神経！」と太鼓判を押し、本