浮気は、家庭内だけでなく、さまざまな場面で影響を及ぼすことがあります。今回は、女性の浮気がもたらすものを説明します。経済的な負担「妻の浮気が原因で、相手方から損害賠償を請求される事態になりました。我が家には大きな経済的ダメージが生じました」（34歳／男性）妻の浮気が原因で、金銭的な負担につながる場合もあります。このような状況は、夫にとってさらなるストレスの原因となります。仕事を失う「妻の浮気相手のパ