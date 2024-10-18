《西田さん突然の訃報に接し、言葉もありません… 一昨日写真をのせるからね！と話したばかりなのに。悲しすぎて悲しすぎてまだ信じられません》そう自身のインスタグラムで大先輩・西田敏行さん（享年76）の早すぎる死を悼んだのは、ドラマ『ドクターX』（テレビ朝日系）で、のべ12年間共演した米倉涼子（49）だ。10月17日正午すぎ、西田さんが東京・世田谷区内の自宅で亡くなっていたのが発見された。仕事のために訪れ