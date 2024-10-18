Sizukが1stアルバム『es』を12月25日に発売することが決定した。本作は、デビュー以来デジタルリリースしてきたアニメ主題歌含めた全12曲に加え、CDボーナストラックには新曲を収録。新曲は作曲を俊龍が手掛け、作詞にはZAQ、編曲には菊田大介(Elements Garden)、そして、ボーカルに茅原実里を迎えて制作された。1stアルバム『es』発売日:2024年12月25日(水)価格(CD):3,850円(税込)品番:PCCG-2413Streaming ＆ Download: https://S