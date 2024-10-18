KALMAが、初のスタジオライブ映像を11月1日(金) 22:00に公開する。EX THEATER ROPPONGI公演直前企画として開催する初のスタジオライブは、普段のライブハウスとは趣向を変え、KALMAの新たな一面を感じることができる内容を予定。また、未発表の新曲もこの配信に向けて現在絶賛制作中であり、その新曲もいち早くスタジオライブで披露される。ワンマンのタイトルにもある“金曜夜”をテーマに先週からインスタライブを生配信するなど