L'Arc-en-Cielが、XおよびInstagramといったSNSに投稿した動画にて、東京ドーム公演開催をサプライズ発表した。公演日は2025年1月18日(土)および19日(日)の2日間だ。◆L'Arc-en-Ciel 動画 / 画像昨日10月17日の動画投稿に続き本日10月18日夜、L'Arc-en-CielオフィシャルXおよびInstagramに新たな映像が公開された。そこには昨日同様、「YOU GOTTA RUN」デジタル配信が告知された後、「2025年1月18日(土)、19日(日)の東京ドーム公演