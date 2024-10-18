アニメ『Dr.STONE』の第4期最終（ファイナル）シーズンとなる『Dr.STONE SCIENCE FUTURE』の第1クールが、2025年1月より放送されることが決定。さらに、最終シーズンのスーパーティザーPVが初公開され、PV内で最終シーズン第1クールの新規映像も初解禁となった。【動画】成長してきた千空と仲間たちの姿が！アニメ『Dr.STONE SCIENCE FUTURE』スーパーティザーPV本作は、コミックス累計発行部数1800万部突破の同名漫画（原作