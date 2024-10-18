将棋の最高棋戦で、藤井聡太竜王（２２）（名人、王位、王座、棋王、王将、棋聖）に佐々木勇気八段（３０）が挑戦する第３７期竜王戦七番勝負（読売新聞社主催、特別協賛・野村ホールディングス）の第２局が１９、２０日、福井県あわら市の旅館「あわら温泉美松」で行われる。両対局者は１８日、現地入りし、福井市の県立一乗谷朝倉氏遺跡博物館で地元の歴史について説明を受けたり、本局に向けて改装された対局場「竜悠（りょ