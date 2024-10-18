お笑いコンビ「ナインティナイン岡村隆史が１７日深夜放送のニッポン放送「ナインティナインのオールナイトニッポン」に出演。１２日に放送されたＴＢＳ系「キングオブコント２０２４（ＫＯＣ）」について語った。ＫＯＣの話題になり、岡村は「またそのなんかね、『審査員の好みですから』とか、そういう言葉が一人歩きしていくじゃないですか。審査員がどやこやとか。コンテストになってくるとね」とネットなどで審査員に