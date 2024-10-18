ボートレースからつの「創刊７５周年記念日刊スポーツ杯」が１９日、開幕する。２０２５年前期級別審査期間終了まで、２週間足らず。河野真也（３５＝福岡）は勝率５・４４とＡ２ボーダー上で、５期連続Ａ級キープに向け正念場だ。「頑張るしかないですね。ただ、エンジンには力強さを感じない。特訓前に少しペラは叩いたんですが、思ったような反応がない。時間があれば本体整備も考える」と大がかりな調整も視野に入れて、機