10月30日（水）にリリースされる元HKT48・宮崎想乃の写真集のタイトルが「その魔法が解けても…」に決定した。 カバー画像は通常版、Amazon限定版ともに沖縄で撮影したカットを使用。清楚で大人っぽい雰囲気の通常版と、これまでの彼女のイメージとはちょっと違う、真っ赤な水着姿がポップでかわいらしいAmazon限定版となっている。 ■本人Instagramコメント 大好きな自分の名前も入れ あの頃のイメージの私も今の