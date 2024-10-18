お笑いコンビ・紅しょうがの稲田美紀が17日、自身のXを更新。同日から始まった初写真展「MARRY MIKI」（20日まで、東京・QFgallery渋谷）の初日の来場者数が530人を超えたことを報告した。 【写真】芸人の表情じゃない！「最強 とんでもない」と称された紅しょうが・稲田 稲田は「MARRY MIKI初日なんと530名以上のお客様にご来場いただきました！」と報告。「ほんまにありがとうございました」と感謝の思いを寄せた。また、