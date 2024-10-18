ベッツの好調は心強い限り。このまま次戦も勝利してWS進出と行きたい(C)Getty Imagesチームの大黒柱が好調だ。現地時間10月17日（日本時間18日）、ドジャースのムーキー・ベッツは、敵地で行われたメッツとのナ・リーグ優勝決定シリーズ第4戦に「2番・右翼」として先発出場し、5試合ぶりのポストシーズン3号2ランを含む6打数4安打4打点3得点と大暴れ。チームも10-2で大勝し、ワールドシリーズ進出に王手をかけている。【動画】