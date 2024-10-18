総合農業パーク「TAKAMIYA AGRIBUSINESSPARK」のテープカットセレモニータカミヤは、農業界の課題解決に向けた先端技術の研究開発と展示を行う総合農業パーク「TAKAMIYA AGRIBUSINESSPARK」のオープニングセレモニーを10月17日に実施した。「TAKAMIYA AGRIBUSINESSPARK」の総面積は3万9936m2におよぶ大規模施設で、農業界が抱える問題解決に向けた、最新のDX技術、AIなどを駆使した革新的なソリューションが体験できる。開業式典で