NTTドコモの料金プラン「irumo」の契約でもらえるポイント特典が一部増額された。終了時期は未定。irumo公式サイトとAmazon.co.jpで開催されている。 期間中、irumoの0.5GB、3GB、6GBのプランをMNPで契約すれば、dポイント（期間・用途限定）がこれまでより多く付与される。付与されるポイントは0.5GBプランは1万ポイント、3GBと6GBプランは1万7000ポイント。irumoのWebサイトとAmazon.co.jpのどちらで契約しても、もらえ