２０２５年の春闘の賃上げ目標について、連合は１８日、中小企業に対し、全体水準を上回る「６％以上」を求めると発表した。全体よりも高い目標を掲げるのは、１４年以来１１年ぶりで、大手との賃金格差を是正するのが狙い。大手を含めた全体では、基本給を底上げするベースアップを「３％以上」、定期昇給分を含めて「５％以上」とした今年の賃上げ目標を据え置く。連合の集計によると、今年の春闘では、平均賃上げ率が目標