「ＪＥＲＡＣＳセ・ファイナルＳ・第３戦、巨人−ＤｅＮＡ」（１８日、東京ドーム）２連敗中の巨人が１−１の五回、バッテリーエラーでリードを許した。この回、グリフィンに代えて、２番手の赤星が登板。先頭の梶原に左前打を浴びると、続く牧の打席で二盗を許した。牧の投ゴロの間に三塁まで進まれたが、続く佐野を二直に抑えてピンチを脱したかに見えた。だが、続くオースティンの打席。２−２からの５球目、外角を狙