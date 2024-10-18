５季ぶりの優勝に王手をかけた神大神奈川大学野球秋季リーグは１９日から最終第７週に突入する。優勝争いは通算８勝１敗の神奈川大と６勝３敗の横浜商大に絞られた。神大は関東学院大からの１勝で優勝が決まる。商大が２勝、神大が２敗して勝率が並んだ場合はプレーオフとなる。同日午前１０時から関東学院大ギオンパークで桐蔭横浜大―商大、午後０時半から神大―関東大の１回戦が行われる。２０２２年春以来の頂点に王手をか