18日、園田競馬場で行われた第8回兵庫ゴールドC(3歳上・重賞・ダ1230m・1着賞金900万円)は、後方から鋭く脚を伸ばした小牧太騎手騎乗の5番人気エコロクラージュ(牡5、兵庫・保利良平厩舎)が、好位から4角で先頭に立った1番人気イモータルスモーク(牡7、高知・田中守厩舎)にクビ差をつけ優勝した。勝ちタイムは1分18秒2(良)。 さらに1.1/2馬身差の3着に10番人気ハナブサ(牡7、兵庫・森沢友貴厩舎)が入