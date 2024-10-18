アニメ『Dr.STONE』第4期『Dr.STONE SCIENCE FUTURE』第1クールの放送が2025年1月からに決定した。なお第4期は最終（ファイナル）シーズンと銘打たれている。また第4期のスーパーティザーPVも初公開、最終シーズンの新規映像も公開された。＞＞＞『Dr.STONE SCIENCE FUTURE』ティザーPV場面カットを見る（画像3点）突如発生した謎の現象によって、全人類が一瞬で石化した数千年後……。文明が滅びたストーンワールドに、超人的な頭