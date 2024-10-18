将棋のALSOK杯第74期王将戦（スポーツニッポン新聞社、毎日新聞社主催）の挑戦者決定リーグは18日、大阪・関西将棋会館で菅井竜也八段（32）と西田拓也五段（33）が対局し、後手・西田が122手で勝利した。3日の羽生善治九段戦にも勝利した西田は、第72期に続いて第73期挑戦者も連破。広瀬章人九段（37）と並ぶ2勝0敗で、藤井聡太王将（22）＝7冠＝への挑戦権争いの先頭を走っている。「出来過ぎです。でも最後まで、残せている