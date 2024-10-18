2015年に初演され、再演を重ねてきた『No9 -不滅の旋律-』が帰ってくる。楽聖ルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェンはいかにして珠玉の名曲を生み出したのか--。その人生をたどるこの作品をライフワークとしている稲垣吾郎に意気込みを聞いた。 ーー４度目の上演が決まってのお気持ちは？ この作品、この役はずっと演じ続けていきたいとこれまでも何度も言ってきましたが、やっぱりうれしか