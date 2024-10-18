タレントや女優の蒼井そら(43)がインスタグラムを更新。その近影に注目が集まっている。蒼井はストーリーズで「We arrived in LA」として、川越にことアメリカのロサンゼルスに到着したことを報告。Tシャツの上にパーカーを羽織ったラフなスタイルで、空港の手荷物受取場と思われる場所での2ショットを紹介した。SNS上では「相変わらずの美貌」「もろ世代です」「美しさダダ漏れです」「半端ない可愛さ」「大谷見にいくのか