残り4試合と佳境を迎えたJ2。残留へ勝ち続けるしかない鹿児島ユナイテッドFCは、19日、ともにJ2に昇格した愛媛と対戦。ホーム戦連勝を目指します。 前節の敗戦で、J2残留への道のりがより一層厳しさを増したユナイテッドFC。前節終了時点で、残留ライン＝17位大分との勝点差は10。 勝点で上回るには、勝利しか許されない上、ユナイテッドFCの試合結果にかかわらず、大分の勝利でも降格が決まります。 19日の一戦へ、「一