鹿児島県内ではことし、うそ電話詐欺やSNS型の詐欺など、いわゆる特殊詐欺の被害が急増しています。なぜ、詐欺にだまされてしまうのか、どのように対策したらいいのか、取材しました。 18日、鹿児島地検に身柄を送られた、住所不定の天野佑紀容疑者（30）。 天野容疑者は、別の容疑者の男が警察官になりすまして県内の70代女性からだましとった通帳を使い、340万円を引き出した疑いがもたれています。 県警は、SNSなどでメンバ&