EXOのベクヒョンが、ファンへの特別な愛情をアピールした。彼は「＠star1」11月号の表紙を飾った。約9年ぶりに「＠star1」と再会した彼は、今回のグラビアでクールな姿と可愛らしい姿を同時に披露した。約3年6ヶ月の空白を破り、最近、K-POPソロキングの華やかな帰還を知らせたベクヒョン。アクション、恋愛、ノワールなど、様々なジャンルの全6曲を収録した4thミニアルバム「Hello, World」を引っ提げて活動を再開した彼は、カム