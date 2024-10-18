“セブチ”の愛称で親しまれている韓国発の13人組ボーイズグループ・SEVENTEEN（セブンティーン）のDINO（ディノ）がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! SEVENTEEN LOCKS!」（毎月第2週目 月曜〜木曜22:15頃〜放送）。10月14日（月・祝）の放送では、生徒（リスナー）から届いた「一歩踏み出したいこと」に関するメッセージを紹介しました。SEVENTEEN――リスナーからのメッセージ私が一歩踏み出した