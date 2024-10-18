※10月28日、東証グロース市場に上場予定のＨｍｃｏｍｍ [東証Ｇ]は18日、公開価格を発表した。 ●Ｈｍｃｏｍｍ 上場市場：東証グロース市場 上場予定日：10月28日 事業内容：音声認識処理、異音検知・自然言語解析処理を用いた プロダクトの提供等 公開価格：850円 仮条件：800円～850円 想定発行価格：850円 上場時発行済み株式数：395万6800株 公募：19万