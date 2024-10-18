●ガーデン 上場市場：東証スタンダード市場 上場予定日：11月22日 事業内容：М＆Ａを活用した「壱角家」や「山下本気うどん」 などの飲食事業 仮条件決定日：11月1日 想定発行価格：3100円 上場時発行済み株式数：660万株 公募：160万株 オーバーアロットメントによる売り出し：上限24万株 ブックビルディング期間：11月6日～12日 公開価格