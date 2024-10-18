丁寧に、確実に仕留めた。FC東京は10月18日、J１第34節でヴィッセル神戸と敵地で対戦している。立ち上がりはやや劣勢だったが、先手を取ってみせる。24分、左サイドからの攻撃で、東慶悟のクロスを荒木遼太郎が胸で落とすと、これに遠藤渓太反応。ハーフボレーで左足アウトにかけたシュートを流し込んだ。【動画】遠藤渓太の美技弾！ アウトにかけた鮮やか左足ボレー背番号22の絶妙弾をDAZNの公式Xが公開。SNS上では「完璧