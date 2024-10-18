【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■『The Performance』への登竜門となるThe Performance Zero』に、次世代を代表するダンスボーカルグループらが集結！ 10月5日に東京・Zepp Haneda（TOKYO）、10月13日に大阪・Zepp Osaka Baysideにて『The Performance Zero』が開催された。 2024年4月に神奈川・Kアリーナ横浜で開催され、3日間で約6万人を動員した『The Performance』への登竜門となる本イベント