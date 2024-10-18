18日も暑い一日となり、県内7つの地点で30℃を超える「真夏日」となりました。 「30.3℃」まで気温が上がった長崎市。 観光地では、“季節外れ”の暑さに戸惑う声も。 （仙台から） 「こんなに暑いと思わなかった。汗だらだら」 （茨城から） 「長崎暑さはびっくりしている。日傘を持ってこなかったが、(冷えた)スムージーとかおいしく感じた」 南東から流れ込む 暖気の影響により各地で気