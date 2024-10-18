秋田県が開設する「あきた移住・交流メタバース万博」の仮想空間（メタバース）で、オンライン謎解きゲーム「アキタメタバース謎解き〜電脳空間ウイルスメタバスター〜」が、2024年10月28日〜25年2月16日に実施される。秋田の美しい風景や文化を舞台に、メタバース内でのウイルス討伐ミッションに挑戦しながら、秋田ぐらしの魅力を知ることができるコンテンツだ。インフルエンサーが謎解きに挑戦アクセスできる時間は朝8時30分〜24