大谷翔平は優勝決定Sの第4戦でPO3号を放った【MLB】ドジャース 10ー2 メッツ（日本時間18日・ニューヨーク）ドジャース・大谷翔平投手は17日（日本時間18日）、敵地で行われたメッツとのリーグ優勝決定シリーズ第4戦でプレーオフ3号となる先頭打者弾を放った。117.8マイル（約189.5キロ）の爆速弾でドジャースの歴代5位となる打球速度となり、球団のトップ12を大谷が“独占”している。「1番・指名打者」で出場した大谷は初回に