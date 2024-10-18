セリスタは、2024年11月10日(日)に、池田 勝紀 先生(アイデス・クリニック / 院長)を講師に迎え、医師・歯科医師などの医療従事者向け無料Zoomオンラインセミナー『発達障害の理解とその治療法』を開催します。 セリスタ『発達障害の理解とその治療法』 セリスタは、2024年11月10日(日)に、池田 勝紀 先生(アイデス・クリニック / 院長)を講師に迎え、医師・歯科医師などの医療従事者向け無料Zoomオンラインセミナー『発