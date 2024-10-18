◆明治安田Ｊ１リーグ第３４節川崎―Ｇ大阪（１８日・Ｕ等々力）川崎はホームでＧ大阪と対戦し、前半を０―１で折り返した。１６日に８シーズン指揮を執った鬼木達監督の今季限りでの退任が発表され、この日が発表後最初の試合。試合前には「俺達は最後まで鬼木フロンターレと共に！」という横断幕が掲げられるなど、川崎にとって特別な一戦だったが、先制点はＧ大阪に献上してしまった。前半７分。自陣左サイドの裏のスペ