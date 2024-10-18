テレビアニメ『Dr.STONE』の最終章となる第4期『Dr.STONE SCIENCE FUTURE』第1クールが、2025年1月より放送されることが決定した。スーパーティザーPVも初公開され、最終シーズンの新規映像も解禁された。【動画】すげぇ！千空がニヤリ公開された『Dr.STONE』最終章のPVPVでは最終シーズン第1クールの新規映像が初解禁。千空の幼少期からの変わらぬ宇宙に行くという夢と、時空を越えて父である石神百夜から託された想いを背