日中文化交流協定締結45周年を迎える今秋、第37回東京国際映画祭の提携企画として日中映画祭実行委員会(代表：耿忠)が主催する「2024東京・中国映画週間」の最終日・10月29日(火)に「第9回ゴールドクレイン賞授賞式」を有楽町朝日ホールにて開催します。 2024東京・中国映画週間「第9回ゴールドクレイン賞授賞式」  日中文化交流協定締結45周年を迎える今秋、第37回東京国際映画祭の提携企画として日中映画祭実行委