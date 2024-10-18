堀未央奈さんが、たんぽぽ・川村エミコさんのYouTubeチャンネルに出演！『【モテメイク】堀未央奈ちゃんに甘さUPのアイドル風メイクしてもらいました』の動画で、川村さんにメイクをほどこし、愛用品を紹介してくれました。その中で、川村さんにも好評だったコスメをピックアップ！【関連記事】堀未央奈「好きすぎて」ヘビロテしている愛用クッションファンデ■ファンデーション動画内に登場したのはこちら。Sulwhasoo/パーフェク