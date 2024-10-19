動物の臓器を人へ移植する「異種移植」について、厚生労働省は１８日、異種移植に特化した専門委員会を新設する方針を決めた。移植後に生じる特有の感染症リスクや対応策を含め、計画に問題がないかを審査する。厚労省の再生医療等評価部会が同日、了承した。再生医療など細胞を用いる治療や研究は、再生医療安全性確保法で規制され、人へのリスクに応じて第１種から第３種まで３段階に分類される。人工多能性幹細胞（ｉＰＳ細