楽しみながら健康づくりに取り組める県の健康応援アプリが誕生し18日から利用が始まりました。生活習慣病を防ぐための特定健康診査の結果や毎日の歩数などを簡単に確認できて、将来の病気のリスクもシミュレーションできます。（内田直之キャスター）「こちらが利用が始まった健康応援アプリです。国民健康保険に加入していれば誰でも無料で利用することができます」県の健康応援アプリ「kencom」は、健康づくりの