ヴァイオリニスト・高嶋ちさ子が１８日放送のテレビ朝日系「ザワつく！金曜日」に出演。韓国での美容施術失敗をネタに笑わせた。高嶋は今夏、韓国で眉間のシワ取りなどの美容施術を受けた際、「余った」ボトックスを医師が「サービス」で顔のいろんなところに注入してくれ、「１週間後から顔が動かなくなった」「しゃべりにくくなって、おかしくなった」などと、９月１３日放送の同番組で告白していた。鼻の下が伸びきったよう