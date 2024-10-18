「ＣＳパ・ファイナルＳ・第３戦、ソフトバンク-日本ハム」（１８日、みずほペイペイドーム）中４日で先発した日本ハム・山崎福也投手が３回２／３を５安打３失点（自責２）で降板した。前日の加藤貴に続き、先発投手が早期にマウンドを降りた。初回に山川、近藤に連続適時打で先取点を奪われた山崎。二、三回は無安打投球と立て直したように見えたが、四回は三塁・清宮が三直を落球する失策もあり２死一、三塁から周東に左