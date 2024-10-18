TSMCの進出に伴い熊本県の菊陽町とその周辺は好景気となる一方、交通渋滞や農地不足など課題に直面しています。解決に向けた候補者の訴えです。 【写真を見る】TSMC進出に伴う好景気の一方で…衆院選の争点『交通渋滞・農地不足』熊本3区・候補者の訴え 通勤6分が渋滞で30分に… 菊陽町の住民に話を聞くと…。80代女性「車だと渋滞で。買い物は土日を避けています」50代女性「（渋滞は）この辺に住む者としては解消して欲し