習近平氏、安徽省を視察17日午後、安徽省安慶市管轄の県級市、桐城市にある歴史的名所、六尺巷を視察する習近平氏。（合肥＝新華社記者/燕雁）【新華社北京10月18日】習近平（しゅう・きんぺい）中国共産党中央委員会総書記・国家主席・中央軍事委員会主席は17、18両日、安徽省を視察した。習近平氏、安徽省を視察17日午後、安徽省安慶市管轄の県級市、桐城市にある歴史的名所、六尺巷を視察する習近平氏。（合肥＝新華社記者/燕