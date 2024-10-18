山梨・甲府市の遊亀公園附属動物園で飼育員に体をぺちぺちとたたかれているのは、オスのアメリカバク・プーロ君です。何度もたたかれていますが、決して怒られているわけではありません。甲府市遊亀公園附属動物園・飼育担当：この時期サシバエというハエが増えてきて、あの子（バク）たちの血を吸うんです。（ハエを落とすため）ハエたたきでたたいてあげています。こうした行為は。ハエからバクの体を守るために行われていたので