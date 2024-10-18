元HKT48で女優の田中美久さんが、ヤングアニマルWebのグラビアページに登場。令和のグラビアヴィーナスが、沖縄で最強美ボディ―を見せつけました。【写真】最強美BODYの田中美久さん美貌の加速が止まらない“みくりん”と沖縄へ。こんな幼なじみがいたらな…という妄想グラビアで、チューブトップや定番の三角ビキニ姿で、圧巻のバストラインを披露しています。【田中美久さんプロフィール】たなか・みく2001年9月12日生まれ、