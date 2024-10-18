元オランダ代表MFケビン・ストロートマン(34)が現役引退を発表した。昨シーズン限りでジェノアを退団し、フリートランスファーとなっていたストロートマンは18日、インスタグラムに自身の写真とこれまで在籍したクラブのエンブレムを合成した画像と共に「キャリアは終わった。フットボールに感謝！」と非常に短い言葉で現役引退を明かした。スパルタ・ロッテルダムの下部組織出身のストロートマンは同クラブでファーストチームに昇